В Киеве заявили, что распутица не помешает «контрнаступу», поскольку войска передвигаются «пешком»

Командующий Таврическим направлением, бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что погодные условия и распутица не замедлят контрнаступление, поскольку украинские войска передвигаются «преимущественно пешком», – сообщает в пятницу, 22 сентября, телеканал CNN.

В интервью телеканалу Тарнавский сказал: «Погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но учитывая то, как мы двигаемся вперед, в основном без транспортных средств, я не думаю, что погода сильно повлияет на контрнаступление. Сильные дожди осенью могут сделать землю на Украине мокрой и усложнить передвижение тяжелой техники, например танков, но украинские силы двигаются небольшими группами, преимущественно пешком. Самый большой прорыв в этом контрнаступлении еще впереди».

Киев, Иван Бабурин

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