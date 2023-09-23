На Украине назвали цель-минимум для успешного контрнаступления

Для Вооруженных сил Украины минимальным условием для успешного контрнаступления стало бы взятие города Токмака в Запорожской области. Об этом заявил командующий Таврическим направлением, бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский.

«Токмак – это цель-минимум», – сказал он в интервью CNN.

При этом Тарнавский подчеркнул, что погодные условия и распутица не замедлят контрнаступление, поскольку украинские войска передвигаются «преимущественно пешком». «Самый большой прорыв в этом контрнаступлении еще впереди», – считает генерал.

Ранее руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование перебрасывает стратегические резервы на Ореховское направление в район села Работино в Запорожской области. По его словам, ВСУ копят силы для третьей волны наступления, чтобы попытаться прорвать первую линию обороны и выйти к Токмаку.

Москва, Наталья Петрова

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