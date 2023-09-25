В Одессе повреждена припортовая инфраструктура после ночных взрывов

Глава одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы после ночных взрывов.

«Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован», – написал чиновник в Telegram, не уточнив о каком здании идет речь. Также, по его словам, зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов. В Одессе от взрывной волны пострадала женщина, ее госпитализировали.

Позже пресс-секретарь оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада» сообщила, что в результате взрывов в ночь на 25 сентября морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», повреждено зернохранилище.

По информации ряда военных телеграм-каналов, одной из целей ночных ударов ВС России стала гостиница «Одесса» в районе морского вокзала. В здании возник пожар. По предварительным данным, гостиница использовалась в качестве пункта временного размещения личного состава ВСУ.

Ранее местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе и области минувшей ночью. До этого в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях и еще в нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что в Одессе произошло минимум пять серий взрывов.

Несколько взрывов также прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Глава областной администрации Сергей Лысак сообщил о пожаре на промышленном предприятии после ночных взрывов.

Одесса, Наталья Петрова

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