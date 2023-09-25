Зеленский заявил, что «убирает эмоции» из темы по украинскому зерну

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в понедельник, 25 сентября, заявил, что «постепенно убирает эмоции» из проблемы экспорта украинского зерна, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Провел совещания с чиновниками и офисом по поводу нашего зернового экспорта, скоординировали дальнейшие шаги и зафиксировали достигнутые результаты. Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна. Это полностью рационально. Второе – постепенно убираем эмоции по этой теме по большинству вопросов. Работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной. И Украина все для этого делает».

«Благодарен тем нашим партнерам, которые не допустили нарушений торговых правил Евросоюза и соглашения об ассоциации. Такой же конструктивной совместной работы, как с Болгарией и Румынией, мы ожидаем и от других стран-соседей», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»