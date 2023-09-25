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Вторник, 26 сентября 2023, 01:37 мск

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Арестович заявил, что через фронт придется пройти всем украинским мужчинам

Архив. Арестович. Фото: администрация Зеленского

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в понедельник, 25 сентября, заявил, что через мобилизацию придется пройти всем украинским мужчинам, «если если война затянется на три года», – сообщают украинские СМИ.

В интервью журналисту Василию Голованову Арестович сказал: «Мобилизация будет усиливаться. Не должно быть иллюзий, – это вопрос жизни и смерти. В связи с этим, по мере затягивания войны будут ужесточаться требования по приему на работу только с постановкой на учет в военкомате, и мужчинам придется на это идти. А если война затянется на три года, то все мужчины через нее пройдут».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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