В Одесской области после атаки дронов повреждена припортовая инфраструктура

Припортовая инфраструктура в Измаильском районе Одесской области получила повреждения в результате ночной атаки ударных дронов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«В Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кипера, повреждения получили здание пункта пропуска, складские помещения и около 30 грузовиков. Шесть фур загорелись. Возгорания к настоящему времени ликвидированы, уточнил он.

Ранее украинские СМИ сообщали о ночных взрывах в городе Рени Одесской области, где находится торговый порт.

Накануне в результате взрывов была повреждена припортовая инфраструктура в Одессе. Значительные повреждения получили морской вокзал в Одессе, пострадало зернохранилище. Кроме того, загорелась гостиница «Одесса» в порту, которая, по некоторым данным, была переоборудована в пункт временного размещения личного состава украинских военных формирований.

Одесса, Наталья Петрова

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