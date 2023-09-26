Марочко: Киев нарастил активность боевой авиации на купянском направлении

Киевский режим стал активно использовать боевые самолеты на купянском направлении: над Харьковом и в окрестностях Чугуева, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Но украинские самолеты облетают зону поражения российской системы ПВО.

«Жители Харькова вчера неоднократно видели в небе над городом украинские самолеты. Инверсионные следы от самолетов наблюдались также в окрестностях Чугуева. Авиация противника держится на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения нашей ПВО», – сказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее ВСУ пытались вернуть позиции у поселка Новоселовское в Луганской народной республике: малыми группами пытаются зайти во фланги обороняющихся подразделений ВС России. При обстрелах украинцы используют кассетные и зажигательные боеприпасы.

Луганск, Наталья Рязанова

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