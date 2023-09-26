Армия России улучшила позиции на фронте под Донецком – глава ДНР

Российские войска за последние сутки улучшили позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях и уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Авдеевское и Марьинское направление: за последние сутки есть объективные улучшения позиций», – сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live», отметив, что в данный момент там «не только серая зона расширена, но и уничтожено несколько опорных пунктов противника».

Кроме того, по словам Пушилина, российские военные улучшили позиции на северном фланге Артемовска и закрепились в районе населенных пунктов Орехово-Василевка и Берховка. «По северному флангу у подразделений Вооруженных сил РФ есть улучшение позиций, теперь важно это удержать. Противник пытается ситуацию вернуть вспять», – приводит слова руководителя ДНР ТАСС.

Пушилин отметил, что действия ВС РФ на этом участке линии фронта стали неожиданностью для противника.

Касаясь ситуации на Краснолиманском направлении, глава ДНР сообщил прибытии дополнительных сил ВСУ.

«Не менее трех батальонов, это за последние несколько суток, прибыло дополнительных сил противника», – сказал Пушилин. Он спрогнозировал обострение обстановки – «причем по разным участкам».

Накануне глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВС России выбили украинские подразделения из села Орехово-Василевка. Он отметил, что взятие под контроль этого населенного пункта «значительно улучшает» тактические позиции российских сил на данном участке фронта.

В Минобороны России освобождение Орехово-Василевки на данный момент не подтверждали.

Москва, Наталья Петрова

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