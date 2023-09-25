Армия России освободила Орехово-Василевку в ДНР – Рогов

Российская армия выбила подразделения ВСУ из села Орехово-Василевка, расположенного к северо-западу от Артемовска в ДНР. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Освобождение Орехово-Василевки значительно улучшает наши тактические позиции на данном участке фронта. Высота поселка достигает 144 метров над уровнем моря», – написал политик в своем телеграм-канале.

Как отметил Рогов, противник не ожидал штурма и «был вынужден бежать из поселка».

Вместе с тем, добавил он, ВСУ, накопив силы, начали контратаку. На данный момент, по словам Рогова, в районе Орехово-Василевки идут тяжелые бои.

Накануне Минобороны России сообщало, что ВС России, проведя успешную контратаку, улучшили тактическое положение под селом Веселое в ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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