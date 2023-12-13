Зеленского подловили на лжи о том, что ВС РФ не добились успеха на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российских военных не было ни одного значимого успеха в зоне СВО за весь год. Но заявление было ложным, поскольку Минобороны РФ отчиталось о продвижении ВС РФ на нескольких направлениях.

«Думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит: Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года», – сказал Зеленский в интервью Fox News.

МО РФ в мае отчиталось о полном освобождении города Артемовск, в августе российские войска продвинулись на Купянском направлении. В конце ноября Минобороны подтвердило освобождение поселка Артемовское недалеко от Артемовска, напомнили в РИА Новости.

Даже американские СМИ признали успехи российских войск в зоне СВО. The New York Times сообщила, что порядка 1,3 тыс. кв. км перешли из рук в руки за девять месяцев. При этом, ВС РФ заняли территорию на 489 кв. км больше, чем украинские войска.

Во время визита в США Владимир Зеленский заявил вице-президенту США Камале Харрис, что украинская экономика растет, а помощь Штатов с энергетическим оборудованием «усилила устойчивость энергосистемы» Украины. Но 7 декабря 408 населенных пунктов на Украине оставались без света. Дефицит в энергосистеме страны вынудил украинское Минэнерго занять электричество у Словакии, Румынии и Польши, поскольку энергосистема Украины оказалась не готова к зиме.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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