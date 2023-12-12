Зеленский рассказал Камале Харрис о росте украинской экономики

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон во вторник, 12 декабря встретился с вице-президентом США Камалой Харрис и рассказал ей о росте украинской экономики и поблагодарил за «мощную» поддержку, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении пресс-службы главы киевского режима говорится, что «Владимир Зеленский проинформировал Харрис о росте украинской экономики, подчеркнув, что дополнительная защита гражданской и критической инфраструктуры является залогом возвращения украинцев в свои родные города и достижения страной экономической независимости».

«Зеленский поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, в частности, за усиление противовоздушной обороны и помощь с энергетическим оборудованием накануне сложного зимнего периода, что усилило устойчивость нашей страны и ее энергосистемы», – сообщили в пресс-службе Зеленского.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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