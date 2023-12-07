Украина заняла электроэнергию у трех стран, но 400 поселений все равно сидят без света

Дефицит в энергосистеме Украине образовался на фоне резкого похолодания и неготовности к зиме. Украинское Минэнерго запросило помощь у Словакии, Румынии и Польши, сообщили в министерстве.

На утро 7 декабря 408 населенных пунктов оставались без света. Потребление энергии из-за похолодания превысило прогнозное на 2,7%. С этим могли бы справиться два дополнительных блока ТЭС, запущенные в работу. Но все готовые к работе блоки уже запущены, а подлежащие ремонту так и остались в нерабочем состоянии. Надежды на солнечные электростанции не оправдались, поскольку все небо затянуто тучами.

«Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден сегодня привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польше. Это экстренная мера для балансировки энергосистемы», – говорится в сообщении Минэнерго Украины.

В конце ноября украинцев предупредили, что при температуре воздуха ниже восьми градусов на Украине случится серьезный дефицит электричества. Чтобы справиться с ними, власти введут ограничения на потребление электроэнергии.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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