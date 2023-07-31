Армия России освободила Ковалевку, Сергеевку и станцию Молчановка – Шойгу

Российские войска, используя «маневр, контратаки и контрудары», освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении. Кроме того, под контроль взята железнодорожная станция Молчановка на Купянском направлении. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

«Особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк. Там также действовали активно, действовали маневренно. И в результате добились успехов», – сказал глава Минобороны. По его словам, «также отважно действуют 238-я артиллерийская бригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки».

Шойгу также заявил, что российская армия продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях, «сосредотачивая основные усилия на ослаблении боевых возможностей противника».

Он отметил, что украинское военное командование «отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций». Однако продвижения ВСУ не допущено, «благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих», – подчеркнул министр.

Глава Минобороны сообщил, что ВС РФ сорвали на Ореховском направлении масштабную попытку противника прорвать российскую оборону, уничтожив за два дня – 26 и 27 июля – в районе Работино более 400 украинских военных, 31 танк, 32 боевые бронемашины.

В ходе совещания Шойгу оценил потери ВСУ в зоне спецоперации за июль. По его словам, киевский режим лишился около 21 тыс. военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения.

Москва, Наталья Петрова

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