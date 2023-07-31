Шойгу: Киев лишился почти 21 тысячи боевиков за месяц

ВСУ лишились около 21 тыс. человек и более двух тысяч единиц различного вооружения в зоне специальной военной операции за минувший месяц. Организованные Западом поставки оружия не помогают Киеву на поле боя, а только затягивают конфликт, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На счету российских бойцов десятки единиц разбитой западной военной техники: 10 танков «Leopard», 11 американских БМП «Bradley», 40 американских артиллерийских систем М777, 50 самоходных артиллерийских установок производства США, ФРГ, Франции, Великобритании, Польши.

«За прошедший месяц потери противника составили 20 824 человека и 2 227 единиц различного вооружения. Только за 26 и 27 июля в районе Работино уничтожено более 400 украинских военных, 31 танк, 32 боевые бронированные машины», – рассказал глава Минобороны РФ на тематическом селекторном совещании.

Стенограмма его выступления опубликована в телеграм-канале МО РФ.

Шойгу отметил героизм российских бойцов и грамотно организованную оборону. Министр подчеркнул, что киевский режим «отчаянно бросает новые силы на штурм позиций», но безуспешно.

«Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт. На фоне неудачного так называемого «контрнаступления» киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах РФ», – сказал Шойгу.

Он заверил, что улучшена защита от нападений с воздуха и моря. А интенсивность ударов по украинским военным объектам в разы увеличена. В список целей вошли и украинские объекты, откуда обеспечивается проведение терактов на территории России.

Напомним, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о росте числа атак киевского режима по гражданским целям. Он уверен, что Киев решил компенсировать неудачное контрнаступление мнимыми победами на информационном поле – благодаря сообщениям об атаках на города и села в России.

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор признал, что конфликт с Россией приводит к гибели украинцев в «промышленных масштабах». Киев старается ради новой поддержки НАТО, но альянс исчерпал возможности помогать Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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