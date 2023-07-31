Конфликт с Россией приводит к гибели украинцев в «промышленных масштабах», заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, Киев старается ради новой поддержки НАТО, но альянс исчерпал возможности помогать Украине.

Эксперт отметил, что российские войска успешно продвигаются вглубь Украины на Купянском направлении. Киев не только теряет там множество боевиков, но и рискует увеличить территориальные потери. Поскольку российское наступление открывает путь для дальнейшего продвижения.

«Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла», – сказал Макгрегор в эфире Youtube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что ВСУ не добились успеха ни на одном участке фронта в зоне СВО. После атаки на Запорожском направлении потери противника более чем в 10 раз превысили потери российских войск.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил коллегам из стран Евросоюза, что дальнейшее финансирование Украины не должно иметь отношения к долгосрочному бюджету ЕС. Он призвал Брюссель ограничиться теми средствами, что уже выделены на поддержку Киева.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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