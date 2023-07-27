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Четверг, 27 июля 2023, 17:06 мск

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«Противник отброшен с большими потерями»: Путин прокомментировал активизацию ВСУ на Запорожском направлении

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились успеха ни на одном участке фронта в зоне специальной военной операции и отступили с огромными потерями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя разрекламированный в западных СМИ очередной этап контрнаступления войск киевского режима на Запорожском направлении. По его оценке, российские военные проявили героизм и будут награждены.

«Что касается последних дней – да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара – Запорожском направлении», – отметил Путин.

Глава государства пояснил, что накануне шли серьёзные боевые действия в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. «Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма. Противник применил большое количество бронетехники – это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причём 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванных подразделений, а 40% – лётчиками боевой авиации», – уточнил глава государства.

«Сегодня по моему поручению прямо в зоне боевых действий нашим парням будут вручены государственные награды. И я дал также указание Министерству обороны подготовить предложения по присвоению этим подразделениям почётных наименований. Ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями», – подчеркнул верховный главнокомандующий.

При этом Путин обратил внимание, что «у противника очень большие потери личного состава – свыше двухсот человек». «К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная, в разы – более чем в десять раз у нас меньше, чем у противника. Повторяю ещё раз, и хочу это подчеркнуть: всё, что происходило в течение прошедших суток, ‒ это яркий пример массового героизма наших солдат и офицеров», – заключил Путин.

Ранее в западных СМИ сообщалось, что ВСУ начали основную фазу контрнаступления с привлечением порядка тысячи военнослужащих из резерва. В минобороны Великобритании заявили, что контрнаступление готовилось Британией и США прошлой зимой, и там удовлетворены действиями ВСУ.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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