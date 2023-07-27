В Лондоне подтвердили, что контрнаступление ВСУ идет по плану США и Британии

Контрнаступление украинских войск идет по плану, который разработали Британия и США еще прошлой зимой. Об этом заявил в заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. По его словам, Киев поступает мудро, удерживая большинство своих бригад, оснащенных западным снаряжением, «скрытыми от глаз» и не вступая в бой.

«Украина на данный момент оправдывает наши ожидания. Они широко реализуют план, который они разработали с нами, американцами и другими прошлой зимой. Это не голливудский фильм. Здесь не будет момента, когда танки начнут двигаться, заиграет музыка, покажут эффектные военные кадры, а потом, в конце, победа к сентябрю», – заявил Хиппи в интервью The Telegraph.

«Очень легко потерять десятки тысяч жизней, просто пытаясь пройти через минные поля, и тогда у вас не останется ничего, с чем можно было бы прорваться, когда вы там оказались… Когда они (ВСУ) преодолеют полосы препятствий, у них есть достаточно боевой мощи, готовой использовать для прорыва», – пояснил замминистра обороны Великобритании.

Москва, Мария Соколова

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