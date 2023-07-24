Медведев призвал приготовиться к ударам Киева по мирным целям

Киевский режим перешел на гражданские цели вместо военных на фоне неудачного контрнаступления, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он предупредил, что число ударов ВСУ по гражданским целям вырастет.

«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Поэтому всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что на Украине еще есть мыслящие люди. Напряжение в украинском обществе растет. И Россия тоже может выбрать нестандартные цели для ударов ради большего эффекта.

«И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», – спрогнозировал замглавы Совбеза.

В ночь на 17 июля совершен теракт у одной из опор Крымского моста. В результате два человека погибли, один ребенок пострадал. Движение по мосту было временно приостановлено, а позже организовано по одной полосе.

Рано утром 24 июля два украинских беспилотника атаковали нежилые здания в Москве. Никто не пострадал, оба БПЛА сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

Москва, Наталья Рязанова

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