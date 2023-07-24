В Москве два украинских беспилотника атаковали нежилые здания

В Москве ранним утром рухнули два украинских беспилотника. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. БПЛА атаковали нежилые здания и были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет, – написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. – Все оперативные службы работают на месте».

Один из дронов врезался в строящееся здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Повреждены два верхних этажа высотки, площадь обрушения облицовки фасада составила 60 кв. м. Второй прилетел в двухэтажное здание на Комсомольском проспекте. В результате у строения разрушена кровля.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что террористическая атака с помощью беспилотников была организована Киевом. «Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет», – добавили в оборонном ведомстве.

В свою очередь Дептранс столицы сообщает о перекрытом движении по проспекту Лихачева, а также по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области.

Москва, Зоя Осколкова

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