Российские войска за прошедшие сутки улучшили свое тактическое положение на Донецком направлении в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. Всего в течение суток ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на данном направлении, уничтожив более 300 военнослужащих. Также российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 под Клещеевкой в ДНР и уничтожили 15 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

По информации ведомства, российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии отбили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое в ДНР. «Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение», – говорится в сообщении.

Также российская армия отразили украинские атаки в районах Красногоровки, Марьинки и Химика в ДНР. В итоге противник лишился до 305 военнослужащих, двух боевых бронемашин, семи автомобилей, а также американской артиллерийской системы М777.

На Запорожском направлении нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино Запорожской области. В результате уничтожено до 35 украинских боевиков, БМП и три автомобиля.

По данным Минобороны, ВСУ пытались наступать на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества, но неудачно. Российские военные отбили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ. Всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 50 украинских солдат, две боевые бронемашины, два пикапа и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах поселков Урожайное, Старомайорское ДНР и Малиновка Запорожской области. Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля и два орудия Д-20.

На Купянском направлении за сутки уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, САУ»Акация» и Krab польского производства, а также полевой склад боеприпасов в районе Берестового Харьковской области.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ВСУ лишились до 40 военнослужащих и двух автомобилей. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе Шляхового Херсонской области.

Также сообщается, что ВС России нанесли поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады теробороны в районе Берислава Херсонской области, узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ под Часовым Яром ДНР, а также живой силе и военной технике противника в 109-ти районах.

Силы ПВО России перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

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