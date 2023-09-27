Одесские вузы стали лидером по использованию русского языка на Украине

Представитель уполномоченного по защите государственного языка на Украине Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что Одесская область находится на первом месте в «антирейтинге» по несоблюдению использования украинского языка в вузах, – сообщает в среду, 27 сентября, Ukraine Media Center Odesa.

В интервью Media Center Odesa, комментируя использование преподавателями одесских вузов русского языка, Витко-Присяжнюк сказала: «Что парадоксально, все эти преподаватели, с которыми я общалась, прекрасно владеют украинским языком. Преподаватели часто апеллируют к тому, что их студенты просили, чтобы они всегда так преподавали. В большинстве своем такие случаи фиксировались студентами на видео во время дистанционного обучения, к нам присылали целые лекции».

«Лидерство по обращениям по поводу языковых нарушений стабильно держит Киев, далее следуют Харьков и Одесса. Но я не называла бы это антирейтингом. Это не только о количестве нарушений, это об активности граждан, их правовой осведомленности, желании защищать свои языковые права и отстаивать языковое законодательство. Чаще всего обращения по поводу нарушений касались сферы обслуживания, языка интернет-ресурсов, языка рекламы и информации для общего ознакомления: вывесок, объявления и т.п.», – отметила представитель уполномоченного по защите госязыка на Украине.

Одесса, Иван Бабурин

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