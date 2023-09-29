СМИ: боевики ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен

Украинские военные застрелили сослуживца, мешавшего им сдаться в плен. Выяснилось, что погибший пытал мирных граждан в оккупированной части Луганской народной республики, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, инцидент произошел около села Новоселовское.

«При захвате украинских позиций были обнаружены трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами», – сказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Во время первых допросов российские военные выяснили, что убитый боевик «занимался пытками местного населения оккупированной части ЛНР» во время так называемой антитеррористической операции Киева в Донбассе.

Минобороны РФ сообщило о сдавшейся в плен группе украинских боевиков около Работино и Пятихатки в Запорожской области.

Москва, Наталья Рязанова

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