Украинские боевики сдались в плен под Работино

Еще одна группа украинских боевиков сдалась в плен российским военным около Работино и Пятихатки в Запорожской области. Военные ВСУ предпочитают сложить оружие на фоне больших потерь, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство опубликовало кадры того, как группа военных с поднятыми руками выходит к российским военным. Они бросают оружие и ложатся на землю. В кадре также видно, как украинцы смирно лежат, пока бойцы ВС РФ их тщательно обыскивают.

«На Запорожском направлении враг потерял уже тысячи украинских военнослужащих. Понимая, что возможности боевой техники, поставляемой странами запада, преувеличены, военнослужащие ВСУ делают выбор – сдаться в плен российским военнослужащим», – говорится в комментарии МО РФ.

На Сватовском направлении группа украинских боевиков сдалась в плен россиянам и принесла с собой выданные командованием боеприпасы.

Москва, Наталья Рязанова

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