На Краснолиманском направлении в районе Торского сорваны и отражены четыре попытки атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, тактической авиационной группой нанесены удары по двум пунктам временной дислокации противника в районе населенного пункта Торское. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 10 артиллерийских расчетов украинских войск, уничтожена бронированная машина.

«Потери противника на данном направлении составили до 50 военнослужащих», – уточнил Савчук.

Москва, Светлана Антонова

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