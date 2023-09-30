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Суббота, 30 сентября 2023, 10:24 мск

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Краснолиманское направление: российские войска отразили четыре атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении в районе Торского сорваны и отражены четыре попытки атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, тактической авиационной группой нанесены удары по двум пунктам временной дислокации противника в районе населенного пункта Торское. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 10 артиллерийских расчетов украинских войск, уничтожена бронированная машина.

«Потери противника на данном направлении составили до 50 военнослужащих», – уточнил Савчук.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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