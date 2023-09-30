Армия России отразила более десятка атак ВСУ: противник потерял почти 700 боевиков убитыми и ранеными

Российские войска за последние сутки успешно пресекли попытки наступления армии киевского режима. На всех направлениях уничтожено в общей сложности почти 700 боевиков, поражены склады с боеприпасами и десятки единиц техники. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

В частности, на Донецком направлении отражено семь атак украинских подразделений в районах Клещеевки, Марьинки, Водяного и Химика. При этом нанесено поражение живой силе и технике ВСУ вблизи Богдановки и Курдюмовки. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 430-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: буксируемая гаубица М119 производства США, артиллерийская установка FH70 производства Великобритании, а также две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

На Купянском направлении нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области. Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районах и нанесено поражение живой силе и технике противника. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении нанесены удары по штурмовым отрядам ВСУ в районе населенного пункта Никольское и отражены две атаки около Ровнополя в ДНР и Приютного в Запорожской области. Потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в общей сложности в 102-х районах. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорска в ДНР.

За последние сутки сбиты 25 украинских беспилотников.

Москва, Светлана Антонова

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