ВС РФ разгромили на Украине 37 военных заводов

Российская армия после начала боевых действий в рамках спецоперации разгромила на Украине 37 военных заводов. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению», – отметил он, цитируют украинские СМИ выступление Шмыгаля на форуме оборонных индустрий в Киеве.

Тем не менее, по словам украинского премьер-министра, в проекте госбюджета на 2024 год предусмотрено увеличение расходов на производство оружия в семь раз – до 55,8 млрд грн.

Киев, Светлана Антонова

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