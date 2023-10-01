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Воскресенье, 1 октября 2023, 09:47 мск

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В Николаевской области уничтожен эшелон с бронетехникой (ВИДЕО)

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения пункта погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области.

«Средствами разведки было выявлено место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для усиления украинских войск на линии боевого соприкосновения. Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар», – пояснили в минобороны.

«Пункт погрузки был уничтожен», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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