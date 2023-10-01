ВС РФ остановили почти два десятка атак ВСУ: сбиты штурмовик Су-25 и 27 беспилотников

Подразделения Вооруженных сил России за последние сутки пресекли 18 атак украинских войск. Общие потери противника на всех направлениях составили порядка 350 убитыми и ранеными. Как отмечается в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, российские войска уничтожили несколько складов с боеприпасами, сбили штурмовик Су-25 и 37 беспилотников.

В частности, на Донецком направлении отражены десять атак штурмовых групп ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также станция радиоэлектронной разведки «Пластун». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства и гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении пресечены три атаки украинских подразделений, в том числе 12-й бригады специального назначения террористического и запрещенного в России «Азова». В результате огневого поражения уничтожено свыше 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также поражены две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении отражены четыре атаки штурмовых групп территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике противника около Угледара, Новомихайловки и Урожайного. Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении остановлены две атаки ВСУ в направлении Работина и Вербового. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град». Также в районе Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. В районе Снегиревки Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение живой силе и военной технике противника в общей сложности в 103-х районах.

В районе Никаноровки в ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты подразделений ВСУ под Авдеевкой, а также живая сила и техника в районе населенного пункта Дачное и на станции погрузки в районе населенного пункта Украинка Запорожской области.

Средствами противовоздушной обороны в районе Клещеевки сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Уничтожены 37 беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Светлана Антонова

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