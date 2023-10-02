Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 45 беспилотников в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Харьковской областями. Также перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS и две оперативно-тактические ракеты ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Южная» группировка российских сил отразила три атаки противника на Донецком направлении. За сутки ВСУ потеряли до 180 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила две атаки ВСУ и ликвидировали более 60 украинских боевиков.

«Западная» группировка ВС РФ разбила противника около Боровой Харьковской области, Нового в ДНР, Новоселовского и Макеевки в ЛНР на Купянском направлении. Киевский режим лишился до 65 военных.

На Запорожском направлении бои шли в районе Работино, Малой Токмачки, Новоданиловки и Вербового. Уничтожено до 35 украинских военных, две ББМ, в том числе одна БМП «Bradley», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

На Южно-Донецком направлении противник пытался атаковать около Приютного Запорожской области, но группировка войск «Восток» отбила атаку. Ликвидированы до 30 украинских боевиков.

На Херсонском направлении уничтожены до 30 военных ВСУ.

Российские войска также разбили станцию постановки помех навигационным приемникам «Анклав» под Преображенкой Запорожской области, а около Петровского в ЛНР – узел связи ВСУ. На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»