Кулеба «почувствовал консенсус» во время заседания глав МИД Евросоюза

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой евродипломатии Жозепом Боррелем по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Киеве в понедельник, 2 октября, заявил, что во время заседания с коллегами из Евросоюза «почувствовался консенсус» относительно перспектив принятия Киева в ЕС, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Кулеба сказал: «Сегодняшнее заседание было, в том числе, и об обретении Украиной членства в ЕС. И относительно этого за столом чувствовался консенсус. Вопрос лишь во времени».

«Все настроены двигаться вперед. И Украина, и европейская сторона настроены двигаться вперед с максимальной скоростью с учетом всех реформ, которые проводила, проводит и будет проводить Украина. Ключевым сигналом Украины сегодня по этому поводу является то, что Киев выполнит 7 рекомендаций, которые были озвучены Еврокомиссией для открытия переговоров о членстве. Ожидаем, что они будут оценены честно, прозрачно, без дополнительный требований», – отметил глава киевской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

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