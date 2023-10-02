Киев призвал ЕС активизироваться в вопросе передачи Украине замороженных российских активов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с высоким представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Киеве в понедельник, 2 октября, заявил, что призвал европейских коллег активизировать работу по передаче Украине замороженных российских активов, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава украинской дипломатии сказал: «Сегодня я подчеркнул коллегам необходимость активизировать работу над формулированием юридической основы, которая позволит передавать арестованные российские активы Украине. Мы знаем, что есть ряд правовых вопросов, которые должны быть решен. Но не существует таких правовых вопросов, которые не могут быть решены, когда есть понимание юристами, что для этого есть политическая воля, и в рамках верховенства права такие решения могут быть найдены».

«Передача российских активов облегчит жизнь всем. И Украине, которая получит дополнительный ресурс, и ЕС, который найдет четкое правовое решение, что делать с этими средствами, а также облегчит финансовое бремя, которое несет европейская сторона. Все согласны, что РФ должна заплатить. Нужно лишь найти этот инструмент, и время для этого пришло. И России это также облегчит жизнь, поскольку она избавится от лишнего бремени в виде замороженных денег», – отметил Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

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