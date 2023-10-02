Зеленский выразил свое недовольство главам МИД Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министрами иностранных дел стран Евросоюза в Киеве в понедельник, 2 октября, заявил, что недоволен тем, что пауза с введением новых санкции против России слишком затянулась, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Санкционного давления на Россию очевидно мало, уважаемые партнеры. Это видно прежде всего по росту количества российских ударных дронов и авиаударов. Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций. Нужно активизировать работу по новому санкционному пакету Евросоюза. Любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась».

Киев, Иван Бабурин

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