Артиллерия «Южной» группировки ВС РФ уничтожила украинские пункты управления беспилотниками в Андреевке, Новокалиново и Первомайском. Средства ПВО и РЭБ сбили четыре БПЛА и снаряд РСЗО HIMARS, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.

За сутки российские войска отбили три атаки противника на Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях, разбили опорные пункты и блиндажи ВСУ около Клещеевки, Победы, Острого и Константиновки. Уничтожена украинская станция РЭБ в Георгиевке.

ВСУ также лишились двух складов боеприпасов, пункта временной дислокации десантно-штурмовой бригады в Часовом Яре. Уничтожены самоходка польского производства «Краб», две самоходные гаубицы «Гвоздика», три миномёта 120 калибра.

Накануне средства ПВО и РЭБ сбили 45 украинских беспилотников в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Харьковской областями.

Москва, Наталья Рязанова

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