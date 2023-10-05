На Украине заявили, что каждый мужчина должен быть готов уйти на фронт

Официальный представитель Полтавского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Роман Истомин в четверг заявил, что каждый мужчина на Украине должен быть готов к тому, что его отправят на фронт, – сообщает в четверг, 5 октября, украинское издание «Телеграф».

Отвечая на вопрос о мобилизации, Истомин сказал: «Если говорить обо всех, как обо всем населении Украины, то мобилизовать будут вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках».

Киев, Иван Бабурин

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