Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинге на полях III саммита Европейского политического сообщества в Гранаде заявил, что информацию об украинской коррупции нашла Россия, а на самом деле Киев работает над тем, чтобы деньги партнеров «не оказались в не в тех карманах», – сообщают украинские СМИ.

Комментируя заявление экс-главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что Украина – коррумпированное на всех уровнях государство, глава киевского режима сказал: «Это Россия нашла информацию о том, что в некоторых наших правительственных учреждениях из части средств, которые приходят нам в рамках поддержки, кто-то якобы их крадет».

«Конечно, есть много разных людей. Нашей судебной системе трудно все контролировать. Это правда. Но в любом случае мы работаем над тем, чтобы ни единый доллар или евро, которые приходят от партнеров, не оказались в карманах тех, для кого они не предназначены», – подчеркнул Зеленский.

Гранада, Иван Бабурин

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