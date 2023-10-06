Российские войска разбомбили командные пункты ВСУ в зоне СВО

Российские бомбардировщики разбили четыре командно-наблюдательных пункта украинских войск в районе Серебрянки, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Также на Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение штурмовым группам ВСУ в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. Противник лишился более 40 боевиков.
Средства ПВО группировки сбили три украинских беспилотника около Кременной Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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