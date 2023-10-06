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Пятница, 6 октября 2023, 13:49 мск

Новости Конфликт на Украине

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Российские войска разбомбили командные пункты ВСУ в зоне СВО

Российские бомбардировщики разбили четыре командно-наблюдательных пункта украинских войск в районе Серебрянки, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Также на Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение штурмовым группам ВСУ в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. Противник лишился более 40 боевиков.

Средства ПВО группировки сбили три украинских беспилотника около Кременной Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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