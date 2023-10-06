ВС РФ уничтожили мастерскую ВСУ по сборке ударных БПЛА и склады со снарядами к РСЗО HIMARS

Вооруженные силы РФ групповыми ударами по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожили склады с боеприпасами, цеха военных заводов и пункты размещения наемников. Среди прочего разбиты хранилище снарядов для РСЗО HIMARS и мастерская по сборке ударных беспилотников.

«С 29 сентября по 6 октября нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Уничтожены мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотников Punisher и «Фурия», склады снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, компоненты для производства боеприпасов», – рассказали в Минобороны РФ.

В министерстве подчеркнули, что целями ударов были склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военной техники, цеха по сборке вооружения и военной техники, пункты размещения украинских боевиков и иностранных наемников.

«Кроме того, в пунктах временной дислокации поражены подразделения украинских националистических формирований, а также иностранных наёмников и инструкторов», – добавили в МО РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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