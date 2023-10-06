Киев лишился более 3800 боевиков и 58 единиц бронетехники в зоне СВО за неделю

Российские войска уничтожили 3890 украинских боевиков и 58 единиц бронетехники в зоне специальной военной операции за неделю. ВС РФ сумели не только отбить порядка 68 атак противника в разных точках, но и заняли более выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Чаще всего противник пытался прорвать оборону российских сил на Донецком направлении. Успешно отражены 34 атаки ВСУ, разбиты три склада с боеприпасами, 18 танков и других боевых бронированных машин. Противник потерял более 1745 военных убитыми и ранеными.

На Южно-Донецком направлении после восьми попыток контратаковать ВСУ лишились более 755 человек убитыми и ранеными, а также восьми танков и ББМ.

На Запорожском направлении ВС РФ сумели успешно отбить две контратаки штурмовых групп противника и занять более выгодные рубежи и позиции. Ликвидированы 14 ББМ, более 320 украинских военных были убиты и ранены.

Российские военные уничтожили более 405 военных ВСУ, пять танков и ББМ, четыре склада боеприпасов на Купянском направлении за неделю. А также отразили четыре украинские контратаки.

Киевский режим 17 раз пытался атаковать позиции ВС РФ на Краснолиманском направлении, но был отброшен. Противник потерял более 430 военных убитыми и ранеными, 13 ББМ.

На Херсонском направлении российские силы ликвидировали до 235 боевиков, пять складов с боеприпасами, две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

За тот же период истребители ВКС России и средства ПВО сбили самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины и разбили штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Система ПВО перехватила 39 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган», четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные ракеты «Нептун». Сбиты и обезврежены 320 украинских беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

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