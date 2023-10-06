Украина арестовала все активы Авена, Фридмана и Косогова

Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 6 октября, объявила об аресте всех активов «подсанкционных российских олигархов» Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более чем 17 млрд грн. (463 972 500 долларов по курсу), – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, в частности, говорится: «По материалам Службы безопасности суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Они входят в окружение Путина и причастны к «схемам» масштабного финансирования вооруженной агрессии РФ. Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании. Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн.»

«Среди заблокированных активов-финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы Минеральных вод. Арест этого имущества не позволит российским собственникам «переписать» его на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей передачи активов в доход Украины», – добавили в службе украинской безопасности.

Киев, Иван Бабурин

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