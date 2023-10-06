Официальный представитель Восточной группировки украинских войск Илья Евлаш в пятницу, 6 октября, заявил, что с приходом осени ход боевых действий будет меняться, однако насколько сильно, будет зависеть от погоды, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Евлаш сказал: «Если это будут дожди, то это один сценарий. Если сразу ударят морозы, то это будет другой сценарий, поскольку почва станет мерзлой, по ней сможет ездить тяжелая техника. Украинские военные утепляют свои блиндажи и утепляют свои места жительства».

«Определенным образом отразятся на проведении боевых действий туманы и дожди, потому что даже беспилотники не могут применяться в такую погоду. Да и авиации, как армейской, так и тактической, станет гораздо сложнее вести боевые действия», – добавил представитель Восточной группировки украинских неонацистов.

Киев, Иван Бабурин

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