Средства противовоздушной обороны сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины около Преображенки Запорожской области. Также уничтожены 38 украинских беспилотников в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской областью, семь снарядов РСЗО HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США.

Российские войска ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ на островах Алёшкинский и Переяславский на Херсонском направлении. За сутки в районе уничтожены до 30 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

«Западная» группировка ВС РФ разбила силы противника под Купянском, Синьковкой, Лиманом Первым и Ивановкой Харьковской области и успешно отбила пять контратак. Всего на Купянском направлении уничтожены более 40 украинских военных, две боевые бронированные машины.

Группировка «Центр» отразила атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, ликвидировав более 65 украинских военных.

ВСУ трижды атаковали около Веселого и Северного на Донецком направлении, но не добились успеха и потеряли до 190 человеку убитыми и ранеными благодаря усилиям «Южной» группировки ВС РФ.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» также отбила три атаки штурмовых групп украинских боевиков. Штурмовая авиация разбила силы противника около Урожайного и Новомихайловки. Киевский режим лишился до 225 военных убитыми и ранеными, двух ББМ, станции радиоэлектронной борьбы.

На Запорожском направлении уничтожены до 50 украинских военных, две ББМ под Успеновкой, Работино и Малой Токмачкой.

За сутки ВСУ лишились пункта управления около Победы в ДНР, склада военно-технического имущества, складов авиационных средств поражения, склада боеприпасов. На аэродромах «Озерное» в районе Житомира и «Миргород» в Полтавской области разбиты склады топлива для украинской авиатехники.

Москва, Наталья Рязанова

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