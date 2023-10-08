СМИ узнали о массовом дезертирстве из ВСУ после гибели 120 тысяч украинцев

Украинские военные массово бегут из рядов ВСУ и из страны на фоне больших потерь и усталости, заявил аналитик South China Morning Post Самид Баша. По его данным, Киев потерял 120 тыс. военных с начала специальной военной операции России.

«Солдаты неохотно выходят на поле боя. Многие за весь год провели дома лишь несколько дней и были вынуждены вернуться на линию фронта, что привело к всплеску самоубийств. Это способствует низкому моральному духу в ВСУ, где наблюдается массовое дезертирство», – пояснил обозреватель.

По данным иммиграционных властей Румынии, с Украины к ним незаконно проникли 6200 украинских мужчин призывного возраста. Еще порядка 20 тыс. въехали по справкам, признавшими их негодными к службе. Обозреватель отмечает, что большинство подобных документов может быть поддельным.

Он оценил потери ВСУ в 120 тыс. человек с февраля 2022 года. По данным Минобороны РФ, это число может быть больше. С начала контрнаступления и до начала сентября киевский режим лишился более 66 тыс. военных, а в сентябре были убиты более 17 тыс. боевиков.

Самид Баша объяснил большие потери нехваткой техники и плохой подготовкой украинских военных. Около 63 тыс. солдат ВСУ прошли сокращенный курс базовой подготовки НАТО. Но ВСУ противостоят хорошо подготовленные и оснащённые российские бойцы, а НАТО в Афганистане и Ираке сталкивалось совсем с другим противником. И переданные украинцам навыки серьезно отличаются от того, что им действительно нужно.

Напомним, ВСУ расстреляли за попытку дезертирства 23 солдат, которые оставили позиции под Херсоном. Чтобы скрыть массовое убийство, командиры ВСУ внесли расстрелянных в списки пропавших без вести.

Москва, Наталья Рязанова

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