ВС РФ отразили 14 атак и уничтожили пять групп диверсантов ВСУ за сутки

Российские военные уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ за сутки. Диверсанты дважды пытались прорываться на Донецком направлении, но были остановлены около Андреевки и Курдюмовки. Еще три ДРГ уничтожены на Южно-Донецком направлении под Урожайным и Старомайорским, рассказали в Минобороны РФ.

На Купянском направлении «Западная» группировка ВС РФ отразила девять контратак и уничтожила до 170 украинских военных, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

На Краснолиманском направлении противник трижды пытался контратаковать, но был отброшен «центральной» группировкой российских сил и лишился до 65 военных, двух боевых бронированных машин.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск успешно отбила две атаки штурмовых ВСУ и ликвидировала до 165 боевиков, две ББМ, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Под Тоненьким разбит пункт управления беспилотной авиации ВСУ, около Новгородского – склад боеприпасов.

На Южно-Донецком штурмовые группы противника дважды шли в атаку, но группировка «Восток» отбросила их. За сутки уничтожены более 185 боевиков, две ББМ, пункт управления беспилотниками ВСУ.

На Запорожском направлении бои шли в районе Работино, Новоданиловки и северо-западнее Вербового. Ликвидировано до 30 украинских военных. На Херсонском направлении уничтожены более 40 украинских военных, склад боеприпасов.

Также за сутки ВС РФ ликвидировали пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» под Пересечным Харьковской области, самоходную огневую установку ЗРК С-300 около Соколовки Николаевской области. В районе Серебрянки, Угледара и Антоновки российские войска разбили командно-наблюдательные пункты ВСУ, а под Маловарваровкой Николаевской области – радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68У.

Средства ПВО перехватили три тактические ракеты «Точка-У» и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200. Уничтожены и подавлены средствами РЭБ 25 беспилотников в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской областью, Харьковской области, Херсонской области.

Москва, Наталья Рязанова

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