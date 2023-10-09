Российские войска уничтожили диверсантов ВСУ под Вербовым

Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ около Вербового Запорожской области и разбили противника в районе Работино. За сутки ВС РФ ликвидировали на всех направлениях порядка 630 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
На Запорожском направлении уничтожены более 15 украинских военных, две боевые бронемашины.
Противник лишился до 140 боевиков и трех ББМ на Донецком направлении, где «Южная» группировка ВС РФ отразила три атаки украинских подразделений. На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» успешно отбила атаку противника около Приютного. Киевский режим лишился до 200 военных убитыми и ранеными, БМП, двух ББМ.
На Купянском направлении «Западная» группировка войск отразила пять атак противника и ликвидировала до 170 боевиков.
ВСУ дважды пытались атаковать на Краснолиманском направлении. Группировка «Центр» отбросила противника и разбила силы противника около Торского, Григоровки Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики. Уничтожены до 45 украинских военных, две ББМ.
На Херсонском направлении противник потерял до 60 боевиков.
ВС РФ также разбили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ под Прилуками Черниговской области.
Средства ПВО за сутки перехватили снаряд РСЗО HIMARS, уничтожили 14 украинских беспилотников в небе над Донецкой Народной Республикой, Херсонской, Запорожской, Харьковской областями.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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