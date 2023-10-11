Российские войска уничтожили 15 артиллерийских расчетов ВСУ в зоне СВО

«Центральная» группировка ВС РФ уничтожили 15 артиллерийских расчетов противника на Краснолиманском направлении. И разбила штурмовые группы ВСУ в Серебрянском лесничестве.
«В районах Торского участка и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение штурмовым группам механизированных бригад ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено 15 артиллерийских расчетов противника», – рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Российские войска также разбили пункт временной дислокации ВСУ около Константиновки. В результате противник лишился до 30 военных за сутки.
Москва, Наталья Рязанова
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