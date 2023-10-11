В ДНР заявили о начале масштабной операции по освобождению Авдеевки

Российские войска начали масштабную операцию по освобождению Авдеевки в ДНР. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, наступательные действия российской армии сейчас сосредоточены на том, чтобы отрезать гарнизон ВСУ в Авдеевке от путей снабжения и окружить город, как это было с Соледаром и Артемовском.

«Мы бережем своих бойцов, чтобы не идти в лоб в город», – сказал Гагин (цитата по РИА «Новости»). При этом российская артиллерия наносит мощные удары по укрепрайонам ВСУ в самой Авдеевке, что вынуждает украинские подразделения отступать с отдельных позиций, добавил он

Также Гагин подтвердил, что российские военные вышли на границы села Бердычи к северо-западу от Авдеевки. «К селу Бердычи только вышли, это не значит, что мы его взяли», – отметил он. По его словам, освобождение этого флангового населенного пункта позволит взять под контроль, в том числе, пути снабжения ВСУ.

Ранее сегодня замначальника Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский сообщил, что за минувшие сутки российские военные «сумели ухудшить положение противника в Авдеевке и вышли на рубежи, с которых могут контролировать сообщение авдеевского гарнизона с остальной группировкой».

Телеграм-канал «Сводки и аналитики СВО» сообщал, что российские войска после ночной передышки продолжили операцию по взятию Авдеевки в котел. «Утром армия России продолжила проводить интенсивную артподготовку с применением всех видов вооружений. <…> Наша артиллерии и РСЗО подавляет: огневые точки, скопления и позиции противника», – отмечается в сообщении. По данным канала, бойцы ВС РФ закрепились на вновь занятых позициях и «продолжают уверенно продвигаться вперед, как на южном, так и на северном фланге» Авдеевского направления.

Тем временем, в Верховной раде Украины признали ситуацию в Авдеевке очень тяжелой. Об этом, в частности, заявил нардеп Алексей Гончаренко*. «В Авдеевке очень сложная ситуация. Нужно все туда и немедленно», – написал он в Telegram.

Сообщения о начале наступления ВС РФ под Авдеевкой после массированной артподготовки появились накануне. Как отмечалось, российские бойцы прорвали оборону ВСУ на северном фланге Авдеевского направления в районе села Бердичи. Также указывалось, что ситуация на этом участке фронта идет к созданию «Авдеевского котла» для украинских солдат.

ВСУ превратили Авдеевку, северный пригород Донецка, в мощный укрепленный оборонительный район. Украинская армия с ее территории обстреливает жилые кварталы Донецка.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва, Наталья Петрова

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