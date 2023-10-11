США выделили на украинское госуправление более миллиарда долларов

Министерство финансов Украины в среду, 11 октября, заявило, что США через целевой фонд Всемирного банка выделили Киеву грант в размере 1,15 млрд долларов на финансирование расходов государственного бюджета, – передают украинские СМИ.

В украинском минфине сообщили, что «выделенные средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине». Цель проекта – частичная компенсация расходов государственного бюджета. Иностранное финансирование идет на покрытие социальных и гуманитарных нужд, не связанных с вопросами безопасности и обороны».

Киев, Иван Бабурин

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