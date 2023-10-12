Армия России вклинилась в оборону ВСУ на Донецком направлении

Российская армия на Донецком направлении отбила атаку ВСУ у Клещеевки и вклинилась в оборону украинских сил. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

«В результате атакующих действий наши войска вклинились в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая», – уточнил он (цитата по РИА «Новости»).

Офицер отметил, что в ходе боев на этом участке зоны СВО Киев потерял более 15 солдат, 11 бронетранспортеров MaxxPro и две бронемашины. Также противник лишился гаубиц «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также 120-миллиметрового миномета.

По словам Астафьева, добиться успеха российским военным помог сосредоточенный огневой удар по украинским позициям в районе Авдеевки, Северной, Очеретина и Новокалинова.

Офицер добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили САУ польского производства Krab и три крупнокалиберных миномета в районах Георгиевки, Клещеевки и Ступочек.

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные начали масштабную операцию по освобождению Авдеевки в ДНР. Он уточнил, что наступательные действия ВС РФ сейчас сосредоточены на том, чтобы отрезать гарнизон ВСУ в Авдеевке от путей снабжения и окружить город. Также Гагин подтвердил, что российские силы вышли на границы села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, освобождение которого позволит взять под контроль пути снабжения авдеевской группировки ВСУ.

Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются в районе Авдеевки с северного и южного направлений. «И там, и там есть и идет закрепление на новых позициях, на отвоеванных позициях продвижение есть», – уточнил он в комментарии РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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