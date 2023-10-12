ВСУ под натиском армии РФ отошли на вторую линию обороны под Купянском

Украинские подразделения покинули ряд опорных пунктов и отступили на вторую линию обороны на участке Синьковка – Петропавловка на Купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на информированные источники. По его словам, противник отступил из-за натиска российских войск.

Военный эксперт добавил, что большая часть подразделений ВСУ утратила боеспособность и срочно доукомплектовывается необученным личным составом.

«Оставление позиций украинскими боевиками позволило улучшить положение наших войск на тактическом уровне», – отметил Марочко.

Он также сообщил, что в районах населенных пунктов Макеевка и Невское в ЛНР уничтожены замаскированные передовые пункты управления ВСУ. «Высокоточными боеприпасами и огнем артиллерии машины связи и пункты управления (предположительно ротного звена) уничтожены», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Минобороны России накануне сообщало, что российские войска отразили десять контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении и улучшили положение по переднему краю. Отмечалось, что суточные потери противника составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля.

Москва, Наталья Петрова

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