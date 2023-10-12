ВС РФ улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении

Передовые подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении зоны СВО в районах Новомихайловки и Червоного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По словам офицера, в ходе боев ВСУ понесли потери в живой силе, российские военные заняли один опорный пункт.

Кроме того, уничтожены две разведгруппы противника северо-западнее Шевченко и сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского, добавил Чехов.

Он также сообщил, что огнем артиллерии разбиты склады боеприпасов в районах Урожайного и Старомайорского. А барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены гаубицы М777 в Катериновке, гаубица «Мста-Б» в Новодаровке, САУ «Гвоздика» и буксируемая гаубица FH-70 в Темировке.

Чехов отметил, что авиация нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новомихайловки, Водяного и Угледара, Старомайорского, и Урожайного.

Ранее сегодня сообщалось, что российские войска на Донецком направлении вклинились в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе Марьинки, Водяной, Спорной и Тоненькой.

Москва, Наталья Петрова

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